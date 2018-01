Kriens: Randale im Asylzentrum Grosshof

Im Durchgangszentrum Grosshof in Kriens haben junge Asylbewerber gestern erneut für Ausschreitungen gesorgt. Es kam zum Konflikt, weil Rädelsführer in andere Asylzentren transferiert werden sollten. Die ausgerückten Luzerner Polizisten wurden mit Steinen beworfen und es kam zu Sachbeschädigungen.

Die Rädelsführer hatten bereits am Vorabend im Asylzentrum randaliert. Sie protestierten gegen Änderungen bei der Sozialhilfe.