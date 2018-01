Zürich: Vorsicht Akku!

Im Apple Store an der Zürcher Bahnhofstrasse mussten am Morgen Feuerwehr und Polizei ausrücken. Wegen eines überhitzten Akkus breitete sich Rauch im Laden aus. Etwa 50 Mitarbeiter und Kunden mussten nach 10 Uhr das Geschäft verlassen. Laut der Stadtpolizei Zürich verbrannte sich ein Mitarbeiter, der den Handyakku ausbauen wollte, leicht an der Hand.