Neuenkirch: Auto fährt in Einfamilienhaus

Am Montagmorgen verursachte ein Autofahrer in Neuenkirch einen spektakulären Selbstunfall. Er fuhr mit dem Auto in ein Haus und beschädigte dieses massiv. Im Haus wurde niemand verletzt. Die Unfallursache wir abgeklärt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 10.00 Uhr auf der Luzernstrasse in Neuenkirch. Ein 28-jähriger Schweizer ist von der Strasse abgekommen und in ein Einfamilienhaus gefahren. Der Autofahrer verfügt über keinen gültigen Führerausweis. Er wurde beim Vorfall leicht verletzt und zur Kontrolle vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Ein Drogenschnelltest ist positiv ausgefallen. Das Auto erlitt Totalschaden. Der Schaden am beschädigten Haus kann noch nicht beziffert werden.