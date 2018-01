Zentralschweiz: Zahlreiche Einsätze wegen Sturmtief

In weiten Teilen der Zentralschweiz tobte der Sturm «Burglind». Zahlreiche Strassen waren gesperrt. Bisher wurden mindestens zwei Personen verletzt.

Der starke Wind hielt die Feuerwehren und die Polizei auf Trab. Seit 09:30 Uhr gingen bei der Einsatzleitzentralen über 300 Anrufe über umgestürzte Bäume, Bauabschrankungen, Baugerüste und abgebrochene Äste ein.

Im Kanton Luzern wurden zwei Personen verletzt. Eine Frau befand sich in einem Auto, als die Frontscheibe in die Brüche ging. Die Person erlitt Schnittwunden im Gesicht und begab sich selbstständig in ärztliche Pflege. Eine weitere Passantin wurde durch herumfliegende Gegenstände getroffen und durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.

Der Sturm hat im ganzen Kanton Zürich zu Ausfällen von Lichtsignalen und zu einer Vielzahl von telefonischen Meldungen in den verschiedenen Einsatzzentralen geführt.