Eishockey: Der EVZ startet mit einem Sieg ins neue Jahr

Der EV Zug gewinnt das erste Spiel nach der Weihnachtspause daheim in der Bossardarena vor 6'907 Zuschauer gegen Lausanne mit 6 zu 3. Auch wenn das Resultat deutlich ausfiel, war es doch vor allem im Mitteldrittel ein Spiel auf Augenhöhe. Die Lausanner kamen sogar bis zum 2 zu 2 Ausgleich, bevor dann der EVZ aufdrehte und davon zog.

Am kommenden Wochenende spielen die Zuger gleich zweimal gegen den HC Davos. Am Freitag kämpfen die Zuger zuhause und am Samstag spielen sie auswärts in Davos. Sunshine Radio ist natürlich bei beiden Partien Live mit dabei.

Die ZSC Lions gewinnen in der zweiten Nachmittagspartie mit 6 zu 1 gegen Lugano.