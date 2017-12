Musik: Hanery Amman ist gestorben

Eine der grössten Schweizer Mundartlegenden ist tot. Der Interlakner Musiker Hanery Amman ist am Samstagabend im engsten Familienkreis verstorben. Er wurde 65-jährig.



Eine Person im familiären Umfeld Ammans bestätigte am Sonntagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda eine Meldung von Radio BeO. Er beschritt nur fünf Monate nach dem Tod seines langjährigen Freundes Polo Hofer seinen letzten Weg.



Amman war ein schweizbekannter Mundartrocker. Das Genre wurde in den Siebzigerjahren vor allem durch die Band Rumpelstilz, der neben Amman auch Polo Hofer angehörte, bekannt.



Hanery Amman hatte unter anderem den Hit "Alperose" komponiert, der 2006 vom Schweizer Fernsehpublikum zum grössten Schweizer Hit aller Zeiten gewählt wurde. Auch Songs wie "D'Rosmarie und I" oder "Teddybär" stammen aus seiner Feder.



Der Musiker litt seit 2007 an Lungenkrebs. Vergangenen Sommer verschlechterte sich sein Zustand, sodass er sämtliche Auftritte absagen musste. Nun ist der Musiker für immer verstummt.