Schweiz: Graue Autos sind am beliebtesten

In diesem Jahr sind in der Schweiz fast 320'000 neue Autos auf die Strassen gekommen - ähnlich viele wie im Vorjahr.

Die meisten davon waren VW, Mercedes oder BMW - teilt der Verband "Freier Autohandel Schweiz" mit.

Bei der Farbe waren grau, weiss und schwarz am beliebtesten.