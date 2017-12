Meierskappel: Zwei Verletzte nach Hausbrand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus sind am Mittwochabend in Meierskappel LU eine 78-jährige Frau und ein 87-jähriger Mann verletzt worden. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache sind nicht bekannt.

Wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Brand am Mittwoch nach 19 Uhr gemeldet worden. Die Bewohnerin des brennenden Einfamilienhauses brachte sich und ihre zwei Hunde in Sicherheit und organisierte Hilfe. Dank des Einsatzes eines Nachbarn konnte der Mann aus dem Haus geborgen werden. Die beiden Hausbewohner hätten Verletzungen erlitten und seien durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren, worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Hunde seien ebenfalls ärztlich behandelt worden.