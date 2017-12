Eishockey: Der EVZ verliert gegen den Meister

Die Zuger verlieren vor 7'200 Zuschauer in der ausverkauften Bossardarena gegen den SC Bern mit 2 zu 5. Nach dem ersten Drittel war die Welt des EVZ noch in Ordnung, man führte verdient mit 2 zu 0. Doch dann drehte der Meister auf und schoss nicht weniger als 4 Tore im Mitteldrittel. Der fünfte Treffer kurz vor Schluss ins leere Tor unterstrich noch zustäzlich die Dominanz des Tabellenersten. In der Tabelle fällt Zug auf Platz 5 zurück. Weiterhin an der Spitze der SC Bern vor Lugano und Davos.

Die letzte Runde in diesem Jahr spielt der EVZ dann morgen Samstag, 23. Dezember auswärts im Emmental gegen die SCL Tigers. Wir übertragen die Partie ab 19.45 Uhr Live.

Die Ergebnisse der 34. Runde in der National League:

Davos - SCL Tigers 1 : 0

Freiburg - Ambri 4 : 5

Kloten - Lugano 5 : 1

ZSC Lions - Genf 3 : 4