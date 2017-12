Zug: Nach Schneefall ein Unfallverletzter

Bei Schneefall haben sich am Montagmorgen im Kanton Zug fünf Verkehrsunfällen ereignet. Dabei blieb es zum grössten Teil bei Blechschaden. Einzig bei einer Frontalkollision auf der Aegeristrasse in Baar wurde eine Person leicht verletzt. Der 29-jährige Mann wurde vom Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert. Beide Autos erlitten Totalschaden. Einer der Unfälle ereignete sich kurz vor 07:30 Uhr auf der Autobahn A4, zwischen der Autobahneinfahrt Lindencham und der Verzweigung Blegi in Fahrtrichtung Zug. Beim Spurwechsel kam es zu einer Streifkollision zwischen zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen machen, sucht die Polizei Zeugen. Insgesamt stellt die Zuger Polizei den Verkehrsteilnehmenden ein gutes Zeugnis aus. Die Fahrweise wurde mehrheitlich den winterlichen Strassenverhältnissen angepasst.