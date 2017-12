Schwyz: Schnee sorgt für mehrere Unfälle

Am Montagmorgen führte Schneefall zu schneebedeckten Fahrbahnen. Zwischen 7.30 und 10.30 Uhr wurden der Kantonspolizei Schwyz sieben Verkehrsunfälle gemeldet. Glücklicherweise blieb es bis auf einen Verkehrsunfall bei Sachschaden. Auf der Autobahn A4 in Goldau verlor ein 18-Jähriger Autofahrer um 9.30 Uhr die Beherrschung über sein Fahrzeug. Dieses geriet auf die Böschung, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker und sein 20-jähriger Beifahrer erlitten unbestimmte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Bei den übrigen sechs Selbst- und Auffahrkollisionen entstand Sachschaden. In Goldau und Küssnacht kam es zudem aufgrund von steckengebliebenen Lastwagen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.