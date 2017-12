Neudorf: Kollision zwischen drei Fahrzeugen

Am Mittwoch ist es in Beromünster (Ortsteil Neudorf) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beteiligt waren zwei Lieferwagen und ein Lastwagen. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Hauptstrasse musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.



Am Mittwoch fuhr ein Lieferwagenlenker auf der Hauptstrasse von Neudorf Richtung Beromünster. Im Gebiet Moos ist es aus noch ungeklärten Gründen zu einem Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Lieferwagen gekommen. Das auffahrende Fahrzeug wurde nach links abgetrieben und kollidierte frontal mit einem Lastwagen, welcher gleichzeitig auf die Hauptstrasse Richtung Neudorf einbog. Eine Person wurde beim Unfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.



Da bei den Fahrzeugen Flüssigkeiten ausgelaufen waren, wurde zur Reinigung der Fahrbahn eine Putzmaschine aufgeboten.



Die Hauptstrasse zwischen Neudorf und Beromünster musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die aufgebotene Feuerwehr Michelsamt örtlich umgeleitet.



Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 65‘000 Franken.