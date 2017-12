Fussball: Matthias Hüppi ist neuer FCSG-Präsident

Knall beim FC St. Gallen! Die Aktionäre des Ostschweizer Traditionsvereins setzten den Verwaltungsratpräsident Stefan Hernandez ab. Nachfolger wird der 59-jährige Fernsehmoderator Matthias Hüppi. Hernandez hatte das Amt erst am 13. Mai dieses Jahres von Dölf Früh übernommen. Der langjährige Hauptaktionär der FC St. Gallen Event AG, die ihrerseits die Hauptaktionärin der FC St. Gallen AG ist, hatte seine Anteile an beiden Gesellschaften vor einem Monat veräussert. Der Tabellenfünfte der Super League ist weiterhin zu 100 Prozent in Ostschweizer Hand. Zehn Aktionäre teilen sich die Anteile, grösster Aktionär ist Edgar Oehler, der seine Anteile auf knapp 25 Prozent erhöht hat.