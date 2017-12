Malters: Ausweichmanöver führt zu Unfall

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Malters zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine Autofahrerin einem Lastwagen ausweichen musste. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.



Der Unfall ereignet sich am frühen Dienstagmorgenauf der Hellbühlstrasse in Malters. Eine 57-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Auto von Malters in Richtung Hellbühl. Im Gebiet "Chnüslige" kam ihr ein Lastwagen entgegen. Dieser überfuhr die Sicherheitslinie und zwang die Autofahrerin auszuweichen. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Baum. Die Lenkerin blieb unverletzt. Das Auto wurde von der Feuerwehr Malters geborgen. Der Sachschaden liegt bei rund 1'500 Franken.