Hünenberg: Lenkerin nach Selbstunfall schwer verletzt

Auf der Autobahn A4 ist eine Autofahrerin in die Mittelleitplanke geprallt. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Unfall führte zu grösseren Behinderungen im Feierabendverkehr.

Der Unfall ereignete sich am Montag abend auf der Autobahn A4 zwischen der Verzweigung Rütihof und Cham in Fahrtrichtung Zug. Eine 57-jährige Autolenkerin fuhr zuerst in die rechtsseitige Leitplanke, überquerte anschliessend alle Fahrspuren und prallte heftig in die Mittelleitplanke. Die schwer verletzte Frau wurde vom Rettungsdienst Zug betreut und ins Spital eingeliefert.

Die genaue Unfallursache wird untersucht. Der Führerausweis wurde der Lenkerin zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Sie muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Am Fahrzeug und der Leiteinrichtung entstand Sachschaden von rund 40'000 Franken

Während der Bergung, der Fahrbahnreinigung und der Instandstellung der massiv beschädigten Leiteinrichtung musste der Verkehr in beiden Richtungen einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dies führte zu einem längeren Rückstau im Feierabendverkehr.