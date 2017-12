Kanton Schwyz: Schneefälle führen zu Unfällen

Schneefälle führten am Dienstagmorgen, 12. Dezember 2017, auf der Hauptstrasse H8 zwischen Rothenthurm und Schindellegi zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrsunfällen. Zwischen 7 und 8 Uhr verursachten drei Verkehrsteilnehmer eine Selbstkollision oder gerieten mit ihren Fahrzeugen von der Fahrbahn. Sie mussten durch aufgebotene Abschleppdienste geborgen werden. Ein 21-jähriger Autofahrer fuhr beim Bahnübergang Höli auf eine stehende Kolonne auf und schob drei weitere Personenwagen ineinander. Zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen kam es, als ein Lastwagen um 7.30 Uhr in Schwyzerbrugg steckenblieb und die Fahrbahn blockierte. Ein weiterer Selbstunfall ereignete sich kurz nach 7 Uhr in Ried-Muotathal, wo ein PW-Lenker von der Strasse ins Wiesland fuhr.