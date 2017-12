Reichenburg: Hanfindooranlage ausgehoben

Ende Oktober 2017 stiess die Kantonspolizei Schwyz anlässlich einer Kontrolle in Reichenburg in Gewerberäumlichkeiten auf eine Hanfindooranlage. In der professionell aufgebauten Anlage wurden mehr als 6‘000 Hanfpflanzen angebaut. Im Zuge der Ermittlungen der Polizei im Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft stellte sich heraus, dass in Dielsdorf eine weitere Hanfindooranlage mit mehr als 1‘000 Pflanzen betrieben wurde. Zudem konnten mehrere Kilogramm Marihuana sowie mehrere Tausend Franken Bargeld sichergestellt und durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt werden.