Eishockey: Zug verliert im Penaltyschiessen gegen Lugano

Der EV Zug verliert in der Bossardarena vor 7'057 Zuschauer im Penaltyschiessen gegen den HC Lugano 3 zu 4. Bereits nach dem 1. Drittel lagen die Zuger mit 0 zu 2 im Rückstand. Dank drei Toren innert 2 Minuten im Mitteldrittel gingen die Zuger dann sogar in Führung. Die Führung hielt bis zur 55. Minute, als Hofmann für Lugano den Ausgleich schoss.

Im Penaltyschiessen traf dann leider kein Zugerspieler und so ging der Sieg an die Tessiner. Immerhin gibt es einen Punkt für die Tabelle. Neu steht Zug auf Rang 5. Die nächste Partie spielt Zug dann auswärts am kommenden Donnerstag in Genf. Sunshine Radio ist wieder Live dabei.

Die weiteren Partien des heutigen Abend in der NL (30. Runde):

Davos - Biel 3 : 2

Lausanne - Bern 2 : 3 nV

SCL Tigers - Ambri 9 : 4

ZSC Lions - Kloten 1 : 5