Eishockey: Der EVZ gewinnt in der Valascia in Ambri

Der EV Zug gewinnt auch das 3. Gottard-Derby in dieser Saison gegen den HC Ambri-Piotta auswärts mit 3 zu 1. Dabei überzeugten die Zuger vor allem mit ihrer Effizienz. Zwei der Tore erzielten die Zuger nämlich im Powerplay. Das 3 zu 1 erzielten Sie in der Schlussphase, als Ambri ohne Torhüter spielte.

In der Tabelle bleiben die Zuger mit einem Punkt Rückstand auf Freiburg auf Platz 6. An der Spitze bleibt weiterhin der SC Bern vor Lugano und den ZSC Lions. Am Schluss liegt Kloten. Bereits morgen Samstag, 9. Dezember spielt Zug daheim gegen den zweiten Tessiner Club der National League. Das Spiel gegen den HC Lugano übertragen wir auf Sunshine Live. Los geht es um 19.45 Uhr.

Die weiteren Ergebnisse der 29. Runde in der National League:

Bern - Genf 3 : 4 nV

Biel - ZSC Lions 5 : 2

Freiburg - Davos 3 : 4

Lugano - Lausanne 3 : 5