Lungern: Junger Velofahrer schwer verletzt

Am Mittwoch um ca. 08.05 Uhr fuhr eine Personenwagenlenkerin auf der Brünigstrasse in Lungern dorfauswärts Richtung Kaiserstuhl. Im Bereich Einmündung Breitenstrasse kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem 7-jährigen Fahrradfahrer. Der Schüler wurde schwer verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital überführt werden. Wegen starkem Nebel war der Transport via Rettungsflugwacht REGA nicht möglich. Die Personenwagenlenkerin blieb unverletzt. Am Personenwagen wie auch am Fahrrad entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme musste die Brünigstrasse im Bereich des Unfallorts in beide Richtungen für ca. 2,5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde via Umfahrungstunnel Lungern umgeleitet. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Obwalden abgeklärt.