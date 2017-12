USA: Facebook will Kinder besser schützen

Facebook macht eine Spezialversion seines Messengers für Kinder. Wie das US-Unternehmen mitteilt, ist die neue App für Sechs- bis Zwölfjährige bestimmt. Die Kinder können aber nur dann mit jemandem in Austausch treten, wenn die Eltern dies genehmigen. Die Software sei entwickelt worden, weil bislang viele Kinder ohne Schutz in die sozialen Netzwerke eingetreten seien. Zuerst wird das Projekt in den USA getestet.