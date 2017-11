Luzern: Fahrerflucht nach massiver Kollision

Am Mittwochabend um 19:00 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens auf der Spitalstrasse in Richtung Kreuzstutz. Auf dem Fussgängerstreifen bei der Trüllhofstrasse fuhr er einen Fussgänger an. Dieser blieb schwerverletzt am Boden liegen. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Kreuzstutz. Während der Versorgung des Verletzten passierte ein verdächtiges Auto den Unfallort und fuhr weiter. Rund eine Stunde später konnte das verdächtige Auto in Zug angehalten werden. Der mutmassliche Unfallverursacher wurde festgenommen. Der Verunfallte musste mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Unfallhergang ist nicht abschliessend geklärt. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen.