Luzern: Autobrand auf der A2

Ein Autofahrer war am Montag kurz nach 19.30 Uhr auf der Autobahn A2 in Richtung Süden unterwegs. Bei der Knutwiler-Höhe bemerkte der Fahrer, dass Rauch aus dem Motorenraum drang. Er parkte das Auto am Strassenrand und alarmierte die Polizei. Inzwischen stand das Auto in Vollbrand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr Sursee gelöscht. Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Die Branddetektive der Luzerner Polizei werden das Fahrzeug begutachten.