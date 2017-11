Obwalden: Sportpreis geht an Karateka

Der Sarner Sportförderer und Karateka Klaus Ming wird mit dem Obwaldner Sportpreis 2017 ausgezeichnet. Klaus Ming betreibt seit mehr als 40 Jahren Karate und ist seit 1981 als Trainer tätig. Sein Name wird unmittelbar mit dem Karatesport in Obwalden in Verbindung gebracht.

Klaus Ming ist Träger des 7. Dan, einer der höchsten Stufen, welche man im Karate erreichen kann, und die weltweit nur wenigen ausgewählten Personen verliehen wird. Der 1956 geborene und in Lungern aufgewachsene Klaus Ming begann 1974 mit dem Karatesport. Er war bereits als Wettkämpfer sehr erfolgreich. Seit über 35 Jahren ist Klaus Ming in Obwalden als Trainer tätig und hat dabei unzähligen Jugendlichen den Karatesport nähergebracht. Neben seiner Tätigkeit als Trainer war Klaus Ming auch Organisator von vielen regionalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen bis hin zu Europameisterschaften, die er als OK-Präsident in Sarnen organisierte. Der Obwaldner Sportpreis wird vom Bildungs- und Kulturdepartement Obwalden zum 15. Mal verliehen. Mit der Vergabe des Sportpreises 2017 will der Kanton einen grossen Sportförderer in einer Randsportart ehren.