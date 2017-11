Eishockey: Zug verliert gegen Davos knapp

Davos setzte der Zuger Serie nach vier komfortablen Siegen ein abruptes Ende. Der Rekord-Meister bezwang den Playoff-Finalisten der letzten Saison auswärts 4:3.



Führungswechsel, Fehler, Emotionen, Schläge, Checks - Playoff-Gefühle im November im ausverkauften Zuger Stadion. Die 7200 Zuschauer bekamen viel geboten, und sie sahen einen HCD, dem zweimal ein Vorsprung entglitt, ehe er den EVZ-Keeper Tobias Stephan im Schlussdrittel dank Dario Simion ein weiteres Mal überraschte.







Zug - Davos 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)



7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Oggier/Stricker, Borga/Bürgi. - Tore: 5. Suri (McIntyre) 1:0. 9. Jörg (Kindschi, Simion) 1:1. 13. Ambühl (Ausschluss Haberstich) 1:2. 16. McIntyre (Stalberg, Roe/Strafe angezeigt gegen HCD) 2:2. 25. Little (Kousal/Ausschluss Martschini) 2:3. 40. (39:27) Martschini 3:3. 44. Simion (Jörg, Walser) 3:4. - Strafen: 5mal 2 plus 10 Minuten (Roe) gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen Davos. - PostFinance-Topskorer: Roe; Marc Wieser.



Zug: Stephan; Thiry, Alatalo; Diaz, Geisser; Fohrler, Leeger; Oejdemark; Martschini, Roe, Stalberg; Klingberg, McIntyre, Suri; Schnyder, Diem, Lammer; Haberstich, Zehnder, Forrer; Kast.



Davos: Senn; Du Bois, Paschoud; Nygren, Jung; Schneeberger, Aeschlimann; Heldner, Kindschi; Marc Wieser, Corvi, Ambühl; Eggenberger, Kousal, Little; Portmann, Egli, Dino Wieser; Simion, Walser, Jörg.



Bemerkungen: Zug ohne Senteler, Morant, Schlumpf, Helbling, Grossmann (alle verletzt), Davos ohne Kessler, Lindgren, Sciaroni (alle verletzt), Rödin (noch nicht spielberechtigt). Geisser im 1. Drittel verletzt ausgeschieden. 39. Lattenschuss von Martschini. 54. Lattenschuss von Suri. 60. (59:03) Timeout von Zug, ab 58:36 ohne Goalie.