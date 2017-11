Schweiz: Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Mit Flashmobs in mehreren Schweizer Städten wurde heute ein Zeichen gesetzt gegen Gewalt an Frauen. Die Aktionen bildeten den Auftakt zur internationalen Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen".

In Bern versammelten sich Dutzende schwarz gekleidete Frauen und Männer und bildeten eine Menschenkette. Ähnliche Aktionen gab es in Zürich, Basel und St. Gallen.

Ab Montag beginnt eine Plakatkampagne in Bahnhöfen. Darin machen junge Prominente auf das Problem aufmerksam.

Auch Institutionen aus den Kantonen Luzern und Zug beteiligen sich an der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt". Hauptbestandteil der Aktion "Lueg häre!" sind Videoclips.