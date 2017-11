Eishockey: Die Zuger gewinnen auch in Lugano

Der EVZ gewinnt in der Meisterschaft die vierte Partie in Folge und bezwingt vor 5'379 Zuschauer in der Resega den HC Lugano mit 2 : 5. Damit können die Zuger ihre Niederlage gegen Rappi im Cup vom Dienstag wieder etwas vergessen machen. Zug bleibt auf dem fünften Tabellenplatz mit 40 Punkten.

Bereits morgen Samstag, 25. November steht Zug daheim in der Bossardarena gegen den HC Davos wieder im Einsatz. Sunshine Radio ist auch bei dieser Begegnung LIVE mit einem Reporter dabei.

Die weiteren Partien der 24. Runde National League:

Davos - Ambri 2 : 7

Freiburg - Bern 2 : 7

Lausanne - Genf 1 : 3

Biel - Kloten 0 : 3