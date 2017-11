Ein Neulenker ist am Freitagmorgen in Zug frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Dabei wurde eine 45-jährige Frau leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Unfallverursacher musste seinen Führerausweis abgeben.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7.45 Uhr an der Kreuzung Industriestrasse/Lüssiweg, wie die Zuger Polizei mitteilte. Der 19-Jährige wollte nach links abbiegen und übersah dabei den korrekt fahrenden Wagen der 45-Jährigen.