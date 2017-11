Innert Wochenfrist werden im Neubau 90 Asylsuchende im Alter von 14 bis 17 Jahren einziehen. Die meisten von ihnen leben bereits in Kriens im ehemaligen Motel Pilatusblick, das 2015 befristet für diese spezielle Gruppe von Asylsuchenden eingerichtet wurde und nun seine Tore schliesst. 25 weitere folgen aus dem Durchgangszentrum in Emmenbrücke.

Das neue Zentrum ist auf ihre Bedürfnisse und auf jene der Betreuer ausgerichtet. Unter der Woche haben die Jugendlichen eine feste Tagesstruktur. Wer unter 16 Jahren ist, besucht ein spezielles Schulangebot in Luzern, ältere Bewohner ein Programm für Schule und Jobtraining. Integrationsbrückenangebote gibt es für jene, die das Sprachniveau A2 erreichen. Unter 14-Jährige werden in der Regel in Pflegefamilien untergebracht.