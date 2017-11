Ein Schaden an einer Weiche hat im Bahnhof Luzern am Mittwochnachmittag zu Einschränkungen geführt. Gleis 8 bis 11 waren in der Folge nicht befahrbar.

Passiert sei die sogenannte Weichenaufschneidung bei einer Rangierfahrt um 14.10 Uhr, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage. Dabei seien die beweglichen Teile der Weiche, die Weichenzungen, beschädigt worden. Der Fachdienst sei vor Ort, die Reparaturen laufen.

Weil der Schaden nicht sofort behoben werden konnte, musste der Verkehr ausgedünnt werden. Die Gleise 8 bis 11 waren nicht befahrbar. Die Störung sollte gegen 15.50 behoben sein, der Pendlerverkehr bleibe verschont.

Die Züge Luzern - Arth-Goldau - St.Gallen fielen zwischen Luzern und Luzern Verkehrshaus aus. Reisende wurden auf die Busse verwiesen. Die Regionalzüge Luzern - Olten fielen zwischen Luzern und Emmenbrücke aus.