Cham: Auffahrkollisionen verursachten Rückstau

Auf der Autobahn kam es innert Sekunden zu zwei Unfällen und in der Folge zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Am Montag abend kam es auf der Autobahn A4a, vor der Blegikurve Fahrtrichtung Luzern, kurz hintereinander zu zwei Auffahrunfällen. Bei der ersten Kollision konnte ein Lieferwagenlenker nicht rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des vor ihm fahrenden Autos. Nur Sekunden später krachten zwei Autos ineinander. Eine Person wurde vom Rettungsdienst Zug zur Kontrolle ins Spital überführt. An den vier involvierten Autos entstand laut Zuger Polizei Sachschaden in der Höhe von gegen Hunderttausend Franken.

Wegen der Unfälle kam es im Feierabendverkehr zu einem grösseren Rückstau. Der Verkehr musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.