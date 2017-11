Rickenbach: Grosser Sachschaden bei Kollision

Am Montagmorgen musste die Grundstrasse zwischen Rickenbach und Muotathal aufgrund eines Verkehrsunfalls gesperrt werden. Um 7.45 Uhr fuhr ein 23-jähriger Autofahrer in Richtung Muotathal, als er mit einem entgegenkommenden Personenwagen eines 23-jährigen Mannes kollidierte. Sein Auto überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Glücklicherweise blieben beide Beteiligten unverletzt.