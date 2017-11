Eishockey: Der EVZ gewinnt gegen Ambri

Der EV Zug gewinnt auch die dritte Partie dieser Woche und bezwingt Ambri in der Bossardarena vor 7'100 Zuschauer mit 4 zu 2. Lange Zeit sah es allerdings nicht nach einem Sieg aus, denn erst in der 41. Minute ging der EVZ zum ersten Mal in der Partie in Führung dank einem Tor von Stahlberg.

In der Tabelle bleiben die Zuger weiterhin einen Punkt vor Davos auf Rang 5. Die nächste Parite spielt der EVZ am kommenden Freitag, 24. November auswärts gegen Lugano. Sunshine Radio ist Live dabei.

Die Ergebnisse der 22. Runde in der NL:

Davos - Biel 3 : 2

Freiburg - SCL Tigers 4 : 2

Lausanne - ZSC Lions 2 : 5