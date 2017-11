Armee: Für mehr Soldaten Zivildienst schwächen

Der Bundesrat will den Zivildienst weniger attraktiv machen und so mehr Soldaten für die Schweizer Armee gewinnen. Die Revision des Zivildienstgesetzes zielt insbesondere auf Soldaten, die nach bestandener Rekrutenschule direkt ein Gesuch für den Zivildienst einreichen. Im letzten Jahr hätten dies 40 Prozent aller Zivildienstleistenden getan, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Künftig sollen sich RS-Absolventen nicht mehr direkt für den Zivildienst bewerben können. Darüber hinaus soll jeder Dienstpflichtige mindestens 150 Tage Zivildienst leisten müssen. Der Bundesrat reagiert damit auf steigende Zahlen beim Zivildienst.