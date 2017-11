Stadt Zug: Die digitale Identität ist da

Die Testphase ist erfolgreich verlaufen, die letzten Anpassungen sind vorgenommen worden: Die Stadt Zug bietet ab sofort all ihren Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit, eine digitale Identität zu erhalten. Die digitale ID der Stadt Zug befindet sich nun in der Pilotphase. Verschiedene konkrete Anwendungen würden derzeit evaluiert, heisst es in einer Mitteilung. So soll natürlich ein einfacher Zugang zu allen elektronischen Behördendienstleitungen geschaffen werden. Die blockchain-basierte ID könnte aber auch das Ausleihen von Büchern ohne Bibliotheksausweis oder ein digitalisiertes Parking-Management ermöglichen, heisst es weiter.