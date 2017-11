Der Brand im Mehrfamilienhaus an der Centralstrasse im Zentrum von Sursee hatte zwei Tote und sieben Verletzte gefordert. Bei den Toten handelt es sich um eine 51-jährige Frau und ihren 21-jährigen Sohn, die beide im Haus gelebt hatten. Die Detektive konnten als Brandursache eine Unachtsamkeit mit einer brennenden Kerze ermitteln.

Der Verurteilte hatte an besagtem Abend getrunken und Marihuana konsumiert, als er nach Hause in die Wohnung im Mehrfamilienhaus kam. Dort zündete er eine Kerze im Zimmer an und schaute auf seinem Handy ein Fussballspiel.