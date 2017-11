Neuheim/Sihlbrugg: Sattelschlepper rollt davon

Am Freitag gegen 11.50 Uhr hielt ein Chauffeur an einer Tankstelle in Sihlbrugg. Nachdem er ausgestiegen war, rollte sein Sattelschlepper rund 70 Meter rückwärts.



Dabei überquerte er im Bereich des Fussgängerstreifens beide Fahrbahnen der Zugerstrasse, knickte einen Baum um und kam schliesslich mit der Hinterachse des Aufliegers im Wiesland zum Stillstand. Der 50-jährige Chauffeur fuhr das Gefährt zurück zur Tankstelle, wie die Zuger Polizei mitteilte.



Eine zufällig vorbeifahrende Polizeipatrouille entdeckte wenige Minuten später die Spuren auf den Fahrbahnen. Die Polizisten sprachen den Chauffeur darauf an. Der Mann stand unter Schock, ihm wurde bewusst wie viel Glück im Unglück er hatte.



Der fehlbare Lenker muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4000 Franken.



Laut Aussagen des Chauffeurs stoppten mehrere Fahrzeuglenkende und machten Fotos. Diese werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale zu melden und die Fotos zur Verfügung zu stellen.