Bei einer Kollision zweier Autos hat sich am Freitagmorgen in Zug eine 48-jährige Frau leichte Verletzungen zugezogen: Ein 52-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Artherstrasse frontal in ihren Wagen geprallt - er war abgelenkt, weil er am Steuer essen wollte.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten. Sie beziffern den Sachschaden auf rund 20'000 Franken.