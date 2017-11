Ebikon: Mall of Switzerland ist eröffnet

Das zweitgrösste Shopping-Center der Schweiz hat heute Mittwoch um 9 Uhr die Tore geöffnet.

Zur Eröffnung finden sich in Ebikon rund 100 Läden und gastronomische Einrichtungen sowie ein Pathé-Multiplexkino mit zwölf Sälen (inklusive einem IMAX-Kinosaal). Die grössten Flächen belegen die Migros mit vier Konzepten (Supermarkt, Bau- und Gartenmarkt, Restaurant und Sportmarkt Sport XX), die Textilfilialisten H&M, C&A, Bershka und Mango sowie Ochsner Sport, die Drogeriekette Müller und das «Kidsland», welches allein 1.500 qm umfasst.

