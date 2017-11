Philipp Laimbacher: Rücktritt mit 96 Kränzen

Im vergangenen Juli waren die Ziele noch hochgesteckt: Die Teilnahme am Saisonhöhepunkt «Unspunnenfest» und ein Beitritt in den begehrten 100-er-Club waren in Reichweite. Doch leider kam alles anders: Philipp Laimbacher verletzte sich am 2. Juli 2017 an der linken Schulter und musste sich für die folgenden Wettkämpfe abmelden. Die Schulterverletzung machte ihm auch im Herbst noch zu schaffen und eine Operation wurde unumgänglich. Philipp Laimbacher legte sich am 30. Oktober 2017 «unters Messer» und fällte gleichzeitig auch einen seiner schwersten Entscheide: den Rücktritt nach einer langen, erfolgreichen Karriere. Philipp Laimbacher war über viele Jahre das Aushängeschild des Innerschweizerischen Schwingerverbands und holte sich total 37 Festsiege (davon 20 Kranzfestsiege). Am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Luzern (2004) klassierte er sich im zweiten Schlussrang und am vergangenen Kilchbergerschwingen (2014) stand er im Schlussgang. Der Mythenverbändler erkämpfte sich insgesamt 96 Kränze.