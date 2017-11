Eishockey: Zug verliert gegen Bern

Der EVZ verliert in Bern vor 17'031 Zuschauer mit 1 zu 2. Damit holen sich die Zuger eine weitere Niederlage. Trotzdem können die Zuger mit der Leistung zufrieden sein, denn gegen den Meister so knapp zu verlieren, geht für den heutigen Abend in Ordnung. Die Partie verlief während 60 Minuten sehr fair, was sich auch in den Strafen niederschlägt. Beide Teams kassierten nur gerade je 2 Strafminuten. Das Tor für den EV Zug erzielte Viktor Stahlberg in der 29. Minute.

In der Tabelle bleiben die Zuger auf Platz 6. An der Spitze liegt der SC Bern vor Lugano und den ZSC Lions. Das nächste Meisterschaftsspiel findet dann am Dienstag, 14. November auswärts gegen den EHC Biel statt. Zuerst spielt Zug aber noch in der Campions League. Am kommenden Dienstag, 7. November treffen sie in der Rückrunde in der Bossard-Arena auf Kometa Brno.

Die weiteren Ergebnisse der 20. Runde in der National League:

Ambri - Biel 3 : 4 nV

Freiburg - Davos 3 : 1

Kloten - ZSC Lions 3 : 5

SCL Tigers - Lugano 2 : 4