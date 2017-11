Knonau: Auffahrunfall auf der Autobahn

Auf der Autobahn A4 ist es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Person wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der Autobahn A4 zwischen Cham und Affoltern am Albis in Fahrtrichtung Zürich. Ein 86-jähriger VW-Bus-Lenker prallte in voller Fahrt in das Heck eines vor ihm fahrenden Lastwagens. Der Unfallverursacher wurde zur Kontrolle ins Spital eingeliefert.

Die genaue Unfallursache wird abgeklärt. Dem 86-jährigen Mann wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.Es entstand Sachschaden von rund 30'000 Franken. Der Unfall führte auf dem erwähnten Autobahnabschnitt zu einem längeren Rückstau.