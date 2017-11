Eishockey: Zug kassiert eine weitere Niederlage

Zug holt sich die nächste Niederlage daheim in der Bossard-Arena vor 7'100 Zuschauer. Der EVZ verliert gegen den HC Fribourg-Gottéron mit 4 zu 6. Die Zuger verlieren hauptsächlich wegen einer fehlenden Chancenauswertung. Sie hatten mehr als genug tolle Torchancen und hätten durchaus auch gewinnen können. Manchmal fehlte das Glück, ab und zu auch die Clevernes! Damit kassiert der EVZ die sechste Niederlage in Folge. In der Tabelle kann der EV Zug den 6. Tabellenplatz halten.

Die nächste Partie spielen die Zuger dann morgen Samstag auswärts gegen den starken SC Bern. Wir sind ab 19.45 Uhr Live bei diesem Spiel dabei.

Die Ergebnisse des heutigen Spieltages (NL, 19. Runde):

Biel - SCL Tigers 2 : 1

Davos - SC Bern 1 : 6

Lugano - Ambri 3 : 1