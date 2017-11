Flühli: Wohnwagen vollständig ausgebrannt

Gestern Nachmittag ist auf einem Campingplatz in Flühli ein Wohnwagen in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Kurz nach 13:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in Flühli, auf dem Campingplatz Thorbach, ein Wohnwagen in Brand geraten sei. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf weitere Wohnwagen übergriff. Verletzt wurde niemand. Der betroffene Wohnwagen brannte vollständig aus und erlitt Totalschaden. Der entstandene Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Branddetektive der Luzerner Polizei. Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche Feststellungen beim betroffenen Wohnwagen gemacht oder den Brandausbruch beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 11 17 bei der Polizei zu melden.