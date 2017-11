Luzern: Anerkennungspreis für Pfasyl

Der Regierungsrat des Kantons Luzern ehrt die Gruppe Pfasyl (Pfadi und Asyl) mit dem Anerkennungspreis 2017. Pfasyl engagiert sich für Kinder von Asylsuchenden und bietet ihnen die Möglichkeit, unsere Kultur, die Sprache und das Leben in der Schweiz spielerisch kennen zu lernen. Mit der öffentlichen Anerkennung würdigt der Regierungsrat nicht nur die ausgezeichnete Leistung an sich, der Preis soll auch der Förderung des Zusammenhalts und der Identität der Luzerner Bevölkerung dienen. Insgesamt waren 14 Kandidatinnen und Kandidaten für den Preis nominiert. Hinter Pfasyl stehen 20 Pfadileiterinnen und -leiter aus der Region Luzern im Alter von 20 bis 25 Jahren. Sie organisieren an jedem zweiten Sonntag Anlässe mit Kindern von Asylsuchenden, die mit ihren Eltern im Durchgangszentrum Hirschpark in Luzern leben. Der Anerkennungspreis ist mit einem Preisgeld von 10'000 CHF dotiert.