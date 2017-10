Ebikon: Zwei mutmassliche Drogendealer festgenommen

Die Luzerner Polizei hat anfangs Oktober in Ebikon zwei mutmassliche Drogendealer festgenommen. Die beiden Männer transportierten in ihrem Auto über 2kg Kokain.



Die Luzerner Polizei kontrollierte anfangs Oktober in Ebikon zwei Männer in einem Auto mit französischem Kennzeichen. Die beiden Männer stammen aus Albanien (22 Jahre) und Frankreich (29) Jahre. Im Auto selber konnte die Polizei einen Papiersack mit zwei Packungen Betäubungsmittel sicherstellen. Dabei handelt es sich um über 2kg Kokain. Die beiden Männer wurden festgenommen.