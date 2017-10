Kriens: Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen

Bei der Lichtsignalanlage Eichwilstrasse - Luzernerstrasse kam es zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Personenwagen. Beide Lenker verletzten sich leicht. Es entstand hoher Sachschaden.



Am Montagabend beabsichtigte der Lenker eines Personenwagens von der Eichwilstrasse kommend nach Kriens auf die Luzernerstrasse einzumünden. Gleichzeitig fuhr ein Personenwagen von Kriens in Richtung Autobahneinfahrt. In der Folge kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Autos. Beide Lenker behaupten während der Grünphase der Lichtsignalanlage gefahren zu sein. Sie haben sich beim Aufprall leicht verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 37'000 Franken.