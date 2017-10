Knonau: Scherben auf der Autobahn

Auf der Autobahn A4 ist ein Anhänger mit geladenen Weinflaschen und Mobiliar umgekippt. Verletzt wurde niemand.

Am Montag fuhr ein 31-jähriger Fahrzeuglenker mit einem Anhänger auf der Autobahn A4 von Steinhausen Richtung Affoltern am Albis. Dabei kam der Anhänger ins Schlingern, kippte auf die Seite und kam auf der Überholspur zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Leiteinrichtung beträgt rund 25'000 Franken.

Die genaue Unfallursache wird abgeklärt. Für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn musste die Überholspur für rund zwei Stunden gesperrt werden.