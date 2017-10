Schweiz: Viele haben zu wenig freie Zeit

Zwei von drei Erwachsenen in der Schweiz fühlen sich häufig gestresst. Das zeigt eine Studie der Forschungsstelle Sotomo. Demnach hätte jeder zweite Befragte gerne mehr Zeit für Bewegung und Sport sowie für Freundschaften. Eltern fehle am häufigsten die Zweisamkeit mit dem Partner. Am häufigsten werde Stress von privaten Pflichten wie Hausarbeit und Betreuung verursacht. Aber auch die Arbeit, die in die Freizeit übergreife, sowie Soziale Medien seien Stressfaktoren.