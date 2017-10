Eishockey: Der EVZ verliert gegen den Davos

Der EV Zug verliert auch in Davos und holt sich die 5. Niederlage in Folge. In einem stark umkämpften Spiel verlieren die Zuger knapp gegen den HCD mit 3 zu 4.

Die nächste Meisterschaftsrunde spielt der EV Zug dann am kommenden Freitag, 3. November daheim in der Bossardarena gegen den HC Freibourg-Gottéron. Am kommenden Dienstag stehen die Zuger in der Campions League im Einsatz gegen Kometa Brno.

Die Ergebnisse der National League 18. Runde im Überblick:

Bern - Biel 4 : 1

Lugano - Lausanne 6 : 4